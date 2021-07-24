Динамо объявило о трансфере венесуэльского форварда (фото)

Эрик Рамирес / фото Динамо Киев

Киевское "Динамо", которое ранее отдало испанского нападающего в аренду, объявило о подписании венесуэльского форварда Эрика Рамиреса.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо", пишет УНИАН.

22-летний нападающий перешел в "Динамо" из словацкого клуба "ДАК 1904".

Контракт с ним подписан на пять лет.

Отметим, что венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" в летнее межсезонье. Ранее контракты с киевлянами заключили Денис Антюх и Илья Шкурин.

"Я получил приглашение из киевского "Динамо" и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов - возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Надеюсь забивать за "Динамо" еще больше мячей, чем в Словакии. Кроме того, хотелось бы помочь команде вновь выиграть чемпионство в этом сезоне", - отметил Рамирес.

фото Динамо Киев

фото Динамо Киев