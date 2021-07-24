Дзюдоїстка Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо (фото, відео)

Дар'я Білодід / фото REUTERS

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка вважалася претенденткою на золото Олімпіади, завоювала бронзову медаль.

Це перша нагорода для України на Олімпіаді-2020, повідомляє УНІАН.

Білодід стала третьою у ваговій категорії 48 кг.

В 1/8 фіналу Білодід пройшла представницю Сербії Міліцу Ніколіч - українка перемогла кидком на ваза-арі. В 1/4-й Білодід в додатковий час була сильнішою за Катаріну Косту з Португалії.

У півфіналі Білодід зустрілася з чемпіонкою світу-2017 і своєю принциповою суперницею Фуною Тонакі з Японії.

Битва двох чемпіонок світу, на жаль, завершилася для Білодід поразкою - в додатковий час японка провела прийом на утримання і виграла іппоном.

У сутичці за бронзову медаль суперницею Білодід була Шира Рішоні з Ізраїлю. Українка змогла виграти в кінцівці основного часу, провівши прийом на утримання.

Після завершення сутички Білодід не стримала сліз.

Для України це перша медаль у дзюдо на Олімпійських іграх з 2008 року, а також перша в історії України олімпійська медаль в жіночому дзюдо.

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Додамо, що у фінальній сутичці представниця Косово Дістрія Краснікі перемогла японку Фуну Тонакі.

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