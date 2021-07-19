Кондратюк: Не поважаю таких людей як Лорак. Усім українським артистам, які живуть і виступають у Росії, необхідно заборонити давати концерти в Україні

Відомий шоумен і продюсер Ігор Кондратюк заявив, що співачка Ані Лорак, яка запланувала концерти в Одесі, є колаборантом і співпрацює з країною-агресором. За його словами, виступи артистки - ілюстрація фрази: "Чому бідні - бо дурні".

Шоумен вважає, що "українці не мають честі й совісті". Він зазначив, що однією рукою люди платять військовий збір, а іншою - купують квитки на такі концерти. Про це Кондратюк розповів в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL.

Продюсер повідомив, що культура не може бути поза політикою. Він також згадав, як Лорак стояла на одній сцені з російськими політиками і "посміхалася" в той час, як вбивали українських громадян.

"Я взагалі не поважаю таких людей. З березня 2014 року для мене немає можливості поїхати в Росію. Забирати звання заслуженої артистки України в Лорак необов'язково, але потрібно просто зробити вигляд, що її немає. Закон про колаборантів не ухвалюють, тому що у всьому є грошовий інтерес", - сказав Кондратюк.

Крім того, шоумен заявив, що всім українським артистам, які живуть і виступають у Росії, необхідно заборонити давати концерти в Україні, поки РФ не перестане бути країною-агресором.

"Це політичне рішення, але не всі люди розуміють це, тому що у них немає мізків. Мені дивно жити в країні, яка однією рукою воює з Росією, а іншу потискає", - додав Кондратюк.