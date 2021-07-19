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"Барселона" решила расстаться с Ленгле, - источник

  27   0 19.07.2021, 07:10 | Новости, Спорт
"Барселона" решила расстаться с Ленгле, - источник

Французский защитник может перебраться в АПЛ.

Защитник "Барселоны" Клеман Ленгле может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" больше не нуждается в услугах 26-летнего француза. Удачные выступления конкурентов, а также подписание Эрика Гарсии вынудило каталонцев искать для Ленгле новый клуб.

"Барселона" будет готова отдать защитника в аренду с обязательством выкупа. Отмечается, что каталонский клуб хочет трудоустроить Ленгле в одной из команд английской Премьер-лиги. Работа в этом направлении уже ведется.

Напомним, француз играет за "Барселону" с 2018 года. В минувшем сезоне Клеман провел 33 матча в ичемпионате Испании, забив один гол.

Фото Getty Images

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