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Ученые предупредили об опасности соленой пищи для иммунитета

  7   0 19.07.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые предупредили об опасности соленой пищи для иммунитета

Пристрастие к солёной пище оказалось опасно для иммунитета. Учёные проверили это и на мышах, и на людях.

Об этом сообщает storinka.com.ua.

Рацион с высоким содержанием соли характерна для жителей Украины и многих других стран. Тем не менее, учёные давно предупреждают о рисках, связанных с таким питанием.

В недавнем исследовании специалистам удалось вызвать развитие пиелонефрита у мышей, которых кормили пищей с повышенным содержанием соли. Затем исследователи изучили, как такая диета могла повлиять на иммунитет. Необходимые эксперименты провели и на людях.

Как оказалось, нейтрофилы (разновидность лейкоцитов) мышей на питании с повышенным содержанием соли не могли успешно убивать бактерии. В итоге иммунная система животных хуже справлялась и с кишечной палочкой (Escherichia coli), и с бактерией Listeria monocytogenes. То же самое наблюдалось и у людей.

 

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