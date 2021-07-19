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Названы веские причины добавить крахмальные овощи в рацион

  2   0 19.07.2021, 08:09 | Новости, Общество
Названы веские причины добавить крахмальные овощи в рацион

Продукты с повышенным содержанием крахмала являются незаменимыми составляющими при сбалансированной диете.

Продукты с содержанием крахмала являются неотъемлемой частью полноценной диеты. Это жизненно важный источник энергии, обеспечивающий основу сытного и сбалансированного питания, передает Голос.

Крахмал - это тип углеводов, состоящий из молекул глюкозы. Глюкоза обеспечивает нервные клетки энергией и помогает им нормально функционировать. Однако людям с диабетом второго типа или повышенным уровнем сахара в крови нужно контролировать потребление крахмалистой пищи. Это связано с тем, что люди в таких состояниях более чувствительны к скачкам сахара в крови, которые естественным образом сопровождают потребление углеводов.

Врачи выделяют несколько причин, по которым продукты с повышенным содержанием крахмала являются незаменимыми составляющими при сбалансированной диете.

Когда организм человека переваривает крахмал, вещество распадается на молекулы глюкозы, которые попадает в кровоток и приводят в действие почти все части организма, включая внутренние органы, мышцы и мозг. Организм может переработать эту глюкозу сразу или сохранять ее в печени для дальнейшего использования. Это особенно важно для работы мозга. У человека мозг весит около 2% от общей массы тела. Однако он потребляет около 20% энергии из глюкозы, что делает его основным потребителем соединения в организме.

Многие крахмалистые продукты, такие как цельнозерновые злаки, фрукты, овощи и бобы, богаты клетчаткой. Клетчатка - это тип углеводов с уникальной молекулярной структурой. Поскольку ее молекулы глюкозы плотно связаны друг с другом, они нелегко расщепляется кишечником, а это означает, что он проходит через всю пищеварительную систему. Клетчатка помогает в движении других продуктов по пищеварительной системе. Диета с высоким содержанием такого компонента также может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи предполагает, что на каждые 1800 калорий 25,2 грамма углеводов должно приходиться на клетчатку.

Исследования показывают, что продукты, содержащие крахмал, повышают чувство насыщения. Они также обладают другими преимуществами для здоровья, в том числе улучшая чувствительность организма к инсулину и уменьшая накопление жира. Некоторые крахмалистые продукты также занимают высокие позиции по индексу пищевой сытости - списку, разработанному исследователями в 1995 году. Целью этого списка было определение наиболее и наименее насыщающих продуктов. Самыми сытными и популярными оказались картофель, каша и коричневая паста-спагетти.

 

 

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