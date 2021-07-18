Страны ОПЕК+ преодолели разногласия и договорились повысить добычу нефти

Министры стран группы ОПЕК+ (Организация стран экспортеров нефти и другие страны включая Россию) на встрече 18 июля пришли к соглашению по добычи.

Об этом сообщает в пресс-релиз ОПЕК.

Кроме того, соглашение об ограничении добычи продлено с апреля по декабрь 2022 года.

Согласно решению база отсчета снижения добычи нефти с мая 2022 года будет повышена Саудовской Аравии с 11 до 11,5 млн б/с, для России - с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с.

ОПЕК+ в прошлом году согласовала рекордное сокращение добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки на фоне спада спроса, вызванного пандемией, и постепенно снизила их до примерно 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Группа планировала смягчить снижение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021 года, поскольку цены на нефть поднялись до максимумов.

Ранее в этом месяце попытка группы, в которую входят страны ОПЕК и Россия, согласовать новую политику добычи не удалась из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Хотя и Эр-Рияд, и ОАЭ поддерживали немедленное увеличение объемов производства, ОАЭ возражали против идеи Саудовской Аравии о продлении общего пакта об управлении поставками до декабря 2022 года по сравнению с текущим планом по прекращению его действия в апреле 2022 года.