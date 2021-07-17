"Манчестер Юнайтед" договорился с "Реалом" о трансфере Варана, - A Bola

Защитник обойдется "красным дьяволам" в 58 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" сумел договориться с "Реалом" о трансфере французского защитника "сливочных" Рафаэля Варана.

Как сообщает издание A Bola со ссылкой на ABC, стороны пришли к соглашению относительно условий сделки. "Красные дьяволы" заплатят мадридскому клуба за француза 58 миллионов евро.

Отмечается, что 28-летний Варан подпишет с "манкунианцами" контракт, рассчитанный на пять лет, а его оклад составит 12 миллионов евро в год. Для сравнения, "сливочные" предлагали защитнику четырехлетнее соглашение с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

Варан отыграл за "Реал" десять лет и за это время провел 360 матчей, а также завоевал 18 титулов.

В минувшем сезоне Ла Лиги защитник сыграл в 31-м матче, в которых забил два гола.

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