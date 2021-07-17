Привитый от коронавируса глава Минздрава Братании заразился COVID-19

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заразился коронавирусом. По его словам, благодаря сделанной прививке от COVID-19 заболевание протекает в легкой форме.

"Сегодня утром (17 июля - ред.) я получил положительный результат теста на коронавирус. Я жду результатов ПЦР-теста", - написал он в своем Twitter.

По его словам, ранее он привился от коронавируса, и поэтому заболевание протекает в легкой форме. "У меня были уколы, и поэтому симптомы легкие", - добавил министр.

Джавид пояснил, что сделать тест на коронавирус он решил после того, как почувствовал легкое недомогание. Сейчас глава Минздрава с семьей изолировался дома и ждет результатов повторного теста.

Он призвал тех, кто еще не сделал прививку, "делать ее как можно быстрее".