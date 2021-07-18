"Барселона" угрожает Дембеле, чтобы тот подписал контракт

Каталонцы намерены удержать француза.

Полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле может сменить клубную прописку в межсезонье.

Руководство каталонцев хочет продлить соглашение с французом, которое истекает летом 2022 года, чтобы сохранить того в своем составе.

Как сообщает Sport.es, боссы "Барселоны" намерены любыми способами удержать игрока. Так, клуб оказывает давление на 24-летнего футболиста, чтобы тот поставил подпись под новым контрактом. Если француз откажется, то останется до конца сезона вне заявки.

Напомним, Дембеле получил травму в составе сборной Франции на чемпионате Европы.

В прошлом сезоне Усман провел 30 игр в Ла Лиге, в которых забил шесть голов и выполнил три голевые передачи.

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