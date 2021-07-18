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Ученые предупредили об опасном последствии употребления алкоголя

  18   0 18.07.2021, 06:11 | Новости, Общество
Ученые предупредили об опасном последствии употребления алкоголя

Среди любителей выпить наибольшему риску рака подвержены мужчины.

Один из 25 случаев рака может быть связан с употреблением алкоголя. Эксперты призывают предупреждать об этом людей и принять меры для борьбы с вредной привычкой, передает storinka.com.ua.

По данным исследования, проведенного в прошлом году в Великобритании, среди любителей выпить наибольшему риску рака подвержены мужчины. На их долю пришлось 77% случаев заболевания. «Употребление алкоголя вызывает повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме, а также может влиять на выработку гормонов», - пишет издание.

В ходе своей работы исследователи определили средний уровень выпитого алкоголя в расчете на человека в 2010 году. Затем они проанализировали полученные данные и изучили их связь с новыми случаями рака, выявленными в 2020 году. Период в 10 лет был выбран, чтобы увидеть отсроченный эффект спиртного. Результаты показали, что около 4% случаев онкологических заболеваний могут быть связаны с употреблением алкоголя.

По словам директора организации по исследованию рака Cancer Research UK Мишель Митчелл, есть убедительные доказательства того, что эта вредная привычка может вызвать семь типов злокачественных опухолей. «Чем больше алкоголя употребляется, тем выше риск. Не существует «безопасного» уровня, но, какими бы ни были ваши привычки, сокращение количества спиртного может снизить риск рака», - подчеркнула эксперт.

 

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