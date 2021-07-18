В Затоке утонул отдыхающий, его сын пропал

Мужчина с сыном-подростком днем пошли купаться. Вскоре тело мужчины достали из воды, где находится его сын - неизвестно.

В курортной Затоке (Одесская область) отдыхающий из Черкасской области со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Спустя некоторое время тело мужчины достали из воды. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители отметили, что тело мужчины достали из воды без признаков насильственной смерти.

"Где находится ребенок, устанавливается", - уточнили в полиции.

Причину смерти 49-летнего мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

korrespondent.net