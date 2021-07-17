Депай оценил свой переход в "Барселону"

Нидерландец рад оказаться в каталонском клубе.

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал свой переход в "Барселону".

По словам игрока, он с раннего детства мечтал оказаться в каталонском клубе.

"Путешествие, которое стало частью моей жизни. С детства я отдавал все силы, чтобы оказаться тут.

Иногда это переходит в какое-то сумасшествие, ведь ты соперничаешь с каждым, кто имеет такую цель. Есть темные стороны, но все это стоит того, ведь можно выйти на уровень, который позволяет мечтам сбываться.

Игра за "Барселону" - осуществление мечты. Это стоит всей пережитой боли", - приводит слова Депая Diario Sport.

Депай заключил двухлетний контракт с "Барселоной".

В минувшем сезоне Депай провел за "Лион" 40 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 12 ассистов.

Фото Getty Images