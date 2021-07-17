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В Пакистане похитили дочь посла Афганистана: после пыток ее отпустили

  11   0 17.07.2021, 17:36 | Новости, Мир
В Пакистане похитили дочь посла Афганистана: после пыток ее отпустили

Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена неизвестными в столице страны Исламабаде. После пыток девушку отпустили, сейчас она находится в больнице.

Об этом говорится в заявлении МИД Афганистана.

"Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан с глубоким сожалением сообщает, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что девушка "подверглась жестоким пыткам" и затем была отпущена. Сейчас она находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.

МИД Афганистана решительно осудило это "гнусное деяние" и выразило глубокое беспокойство за безопасность дипломатов, членов их семей и сотрудников дипмиссий страны и консульства в Пакистане.

Ведомство обратилось к властям Пакистана с призывом найти похитителей и привлечь их к ответственности, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными договорами и конвенциями.

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