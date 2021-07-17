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Пашинян обвиняет Баку в подготовке новых боевых действий

  8   0 17.07.2021, 16:37 | Новости, Мир
Пашинян обвиняет Баку в подготовке новых боевых действий

Ереван предлагает переговоры, но Баку "не выступил с какой-либо реакцией", говорит Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет Азербайджан в намерении начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Об этом он сказал на брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в субботу, 17 июля, сообщает Интерфакс

Он напомнил, что несколько раз заявлял о готовности к переговорам, но Азербайджан "не выступил с какой-либо реакцией".

"По полученной из неофициальных источников информации, Азербайджан намерен развязать новые военные столкновения в Арцахе и на границе с Арменией, проявление чего мы видим на участке границы с Нахичеванью", - заявил Пашинян.

Подобные действия Азербайджана не позволяют начать работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, отметил он.

"Применение силы не может решить карабахский конфликт, и урегулирование возможно лишь путем переговоров в формате Минской группы ОБСЕ", - напомнил Пашинян.

Он указал на нарушение Азербайджаном трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Азербайджан отказывается возвращать пленных, заложников и других удерживаемых лиц, что является нарушением договоренностей. Азербайджан препятствует также открытию коммуникаций, препятствует этому процессу, не только с очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армению, но и, вопреки обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан-Россия", - сказал Пашинян.

Отметим, на границе Армении и Азербайджана регулярно происходят перестрелки. Стороны в них винят друг друга.

 

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