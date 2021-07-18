Отец Фьюри сделал прогноз на бой Усик - Джошуа

Джон Фьюри верит в успех британского спортсмена.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился мнением о предстоящем бое между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По словам Джона Фьюри, британец не испытает проблем с Усиком. Специалист настаивает на том, что Джошуа победит украинца благодаря своим габаритам.

"Усик - очень хороший боец, крузер мирового класса, доказавший это, но Джошуа - большой парень, у которого есть все нужные навыки для чемпиона. Мне кажется, что Энтони слишком хорош для Усика. Саша не сможет его потревожить, ведь он слишком мелкий".

Джон Фьюри сделал прогноз на чемпионский поединок.

"Джошуа остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой. Все дело в том, что если крузер раскачивается, стараясь встретиться с супертяжеловесом, то можете об этом забыть. По этой причине и существуют весовые категории. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - крупный парень", - сказал Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября в Лондоне.

Фото metro.co.uk