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Назван фрукт, защищающий от болезней печени

  9   0 18.07.2021, 01:07 | Новости, Общество
Назван фрукт, защищающий от болезней печени

Самое время есть больше абрикосов.

Абрикос поможет вывести из организма токсины, снизить уровень холестерина в крови, побороть лишний вес и вылечить печень. Пектин, содержащийся в абрикосе, нейтрализует пестициды, ионы тяжелых металлов и другие вредные для здоровья вещества, сообщает Курс.

В этом солнечном фрукте содержатся витамин А и бета-каротин, витамины C, B, B1, E и минеральные вещества, например магний, фосфор, йод, железо и калий.

Абрикос также рекомендован для профилактики заболеваний щитовидной железы, фрукт благотворно действует на состояние сосудов и сердца. Кроме того, абрикосы выводят из организма токсины, помогают снизить уровень холестерина и лишний вес.

Фрукт оказывает положительное воздействие на здоровье ваших глаз: обеспечивают профилактику ухудшения зрения и приостанавливают возрастные изменения глаз.

Витамины, входящие в состав этого солнечного фрукта, принято называть витаминами красоты. К ним относятся A, C и E. Именно они увлажняют и питают кожу, дарят ей упругость и здоровое сияние. Ко всему прочему, эти витамины не менее полезны для ногтей и волос, особенно в летний период. 

Яркие абрикосы могут похвастаться двумя видами клетчатки в своем составе: растворимой и нерастворимой. Первая отвечает за нормализацию кислотности желудка и контроль сахара в крови, а вторая поддерживает микрофлору кишечника. К тому же, абрикос считается натуральным слабительным. Свежий и сушеный фрукт позволяет без труда избавиться от лишних килограммов и разгоняет метаболизм.

Но этот фрукт может быть полезен не всегда. 

Главный источник проблем скрывается в косточке абрикоса: внутри находится вещество амигдалин, которое в пищеводе превращается в синильную кислоту. Все это может привести к отравлению. Конечно, от нескольких косточек ничего не произойдет, но большая доза гарантирует тошноту, слабость, головную боль и другие неприятные симптомы.

Однако если зерна из косточек абрикоса проварить или просушить в духовке, то вред сводится к минимуму.

С особой осторожностью к его потреблению следует относиться больным гепатитом.

Не стоит злоупотреблять абрикосами диабетикам, людям с нарушением обмена веществ, хроническими заболеваниями щитовидной железы, при острой язве желудка, панкреатите и болезнях печени.

 

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