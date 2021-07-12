Выступление на Atlas Weekend едва не закончилось трагедией для Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая показала яркое шоу на фестивале Atlas Weekend 2021, поделилась подробностями выступления, пишет ТСН.

Так, в момент, когда исполнительница пела на платформе над сценой, она оказалась в дыму из-за обилия пиротехники и практически не могла дышать. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на официальном канале в YouTube звезды.

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, а во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму во время пожара оказаться", - ошарашила артистка.

Также Кароль призналась, что перед концертом ночь не спала из-за волнения. Кроме того, в первый день фестиваля певица задержалась с выступлением. Как она пояснила, это произошло не по ее вине, а из-за того, что во время выступления группы MOZGI сцену засыпали метафаном - конфетти. Режиссеры Тины об этом не знали и вынуждены были быстро организовать уборку площадки, поскольку мотоциклисту было бы опасно ехать по сцене.

"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. И прямо на месте, за 10 минут до выхода находятся какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан. Никто не был к этому готов. Мне было непонятно, почему одна режиссерская группа не сообщила об этом другую", - поделилась певица и добавила, что была очень разъяренная.

Но и это еще не все - до песни "Красиво" исполнительница пела без звука в ушном мониторе, так как замок на металлическом корсете задел провод In-Ear. Из-за чего Тина не слышала звук с устройства: "Я пела в глухо-немую". Впрочем, и на этом не обошлось. 7 июля из-за дождя гримерку звезды залило водой.