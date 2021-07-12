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Выступление на Atlas Weekend едва не закончилось трагедией для Тины Кароль

  11   0 12.07.2021, 21:01 | Новости, Культура
Выступление на Atlas Weekend едва не закончилось трагедией для Тины Кароль

Украинская певица Тина Кароль, которая показала яркое шоу на фестивале Atlas Weekend 2021, поделилась подробностями выступления, пишет ТСН.

Так, в момент, когда исполнительница пела на платформе над сценой, она оказалась в дыму из-за обилия пиротехники и практически не могла дышать. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло на официальном канале в YouTube звезды.

"Эта пиротехника, в первый день ее было меньше, а во второй ее стало больше. И мы никогда не тестировали с ней. И получилось, что я оказалась в дымке угарного газа... Я просто за глотками воздуха тянулась. Уже мой мозг не понимал, что надо просто встать и дышать хотя бы воздухом выше. То есть, это как в дыму во время пожара оказаться", - ошарашила артистка.

Также Кароль призналась, что перед концертом ночь не спала из-за волнения. Кроме того, в первый день фестиваля певица задержалась с выступлением. Как она пояснила, это произошло не по ее вине, а из-за того, что во время выступления группы MOZGI сцену засыпали метафаном - конфетти. Режиссеры Тины об этом не знали и вынуждены были быстро организовать уборку площадки, поскольку мотоциклисту было бы опасно ехать по сцене.

"Мы понимаем, что для мотоцикла это скользко. И прямо на месте, за 10 минут до выхода находятся какие-то пылесосы, вентиляторы, люди бегают по сцене, сметают этот метафан. Никто не был к этому готов. Мне было непонятно, почему одна режиссерская группа не сообщила об этом другую", - поделилась певица и добавила, что была очень разъяренная.

Но и это еще не все - до песни "Красиво" исполнительница пела без звука в ушном мониторе, так как замок на металлическом корсете задел провод In-Ear. Из-за чего Тина не слышала звук с устройства: "Я пела в глухо-немую". Впрочем, и на этом не обошлось. 7 июля из-за дождя гримерку звезды залило водой.

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