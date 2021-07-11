Бетербиев дал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

Российский боксер ставит на победу британца.

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) спрогнозировал исход поединка между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

"Я думаю, Фьюри должен победить. Вероятно, нокаутом, но могут быть сюрпризы. Я считаю, что в ментальном плане Фьюри намного сильнее в данный момент", - сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Ушатайка.

Напомним, что Фьюри сдал положительный тест на коронавирус, поэтому назначенный на 24 июля третий поединок против Деонтея Уайлдера отложен на осень.

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