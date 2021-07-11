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В Киеве задержали иностранца, сбежавшего из суда в Харькове

  2   0 11.07.2021, 15:02 | Новости, Общество
В Киеве задержали иностранца, сбежавшего из суда в Харькове

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест.

Правоохранители нашли и задержали в Киеве сбежавшего из зала Харьковского апелляционного суда гражданина Турции Демирала Низаметтина, которого правоохранительные органы Германии разыскивали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщает Нацполиция в воскресенье, 11 июля.

"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий беглеца задержали в Киеве на улице Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Напомним, вечером 8 июля в Харькове гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения определения суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, выбежал на улицу, где его ждал автомобиль и скрылся.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о побеге из места лишения свободы или из-под стражи (ч.1 ст.393 УК Украины).

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