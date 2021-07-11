В Украине 290 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 290 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За вчера госпитализировали 374 человека; летальных исходов - 5; выздоровели - 374 человека. За сутки протестовали методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА - 3 296 человек, экспресс-тестами - 9 175 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 241 043 лица; выздоровели - 2 177 293 лица; летальных случаев - 52 597.