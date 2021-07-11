Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:07

Сборная Аргентины обыграла Бразилию и выиграла Копа Америка

09:35

В Украине 290 новых случаев коронавируса

09:08

На Донбассе 11 обстрелов за сутки. Боевики пустили в ход тяжелую артиллерию и минометы

08:36

В Сирии обстреляли военных США, - СМИ

08:09

Под Киевом произошло ДТП с опрокидыванием

07:10

"Барселона" и "Атлетико" могут обменятся игроками

06:11

Назван способ снизить давление без таблеток

05:12

Citroen C3 получил самую недорогую версию

04:13

Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

03:05

Турецкие ученые назвали эффективность вакцины CoronaVac

02:06

Питер Фьюри назвал фаворита боя Усик - Джошуа

01:07

Названы симптомы инсульта, которые возникают за 10 лет до болезни

00:08

Chery готовится представить обновленный Tiggo 8

23:03

Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

22:04

Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Украине 290 новых случаев коронавируса

  6   0 11.07.2021, 09:35 | Новости, Общество
В Украине 290 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 290 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За вчера госпитализировали 374 человека; летальных исходов - 5; выздоровели - 374 человека. За сутки протестовали методом ПЦР - 12 885 человек, методом ИФА - 3 296 человек, экспресс-тестами - 9 175 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 241 043 лица; выздоровели - 2 177 293 лица; летальных случаев - 52 597.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (217)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]