Питер Фьюри назвал фаворита боя Усик - Джошуа

Британец высказался о сильных сторонах боксеров.

Авторитетный тренер Питер Фьюри поделился мнением о бое чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе и обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам специалиста, зрители увидят яркий бой, в котором оба боксеры покажут свои сильные стороны.

"Джошуа необходимо использовать мощь и свои сильные стороны. Он должен прессинговать Усика, заставить его пятиться, сделать его слабым. У Усика более быстрые руки, но Энтони умеет бить. Если он попадет, то Усику будет несладко. Джошуа нужно не спешить и боксировать, потому что Усик - серьезный боец, а не какой-то простак. Он не слишком мелкий для супертяжелого веса".

Питер Фьюри считает, что небольшое преимущество в поединке имеет Джошуа.

"Это будет серьезный поединок. Если Джошуа поймает его в начале боя, то останется пожелать спокойной ночи, но это сложная задача. Так что это будет тяжелый поединок, где победить может любой. Я думаю, что шансы будут немного в пользу Джошуа из-за габаритов и мощи. Возможно, 51 на 49".

"Усик хороший боец. Но я уверен, что Джошуа и его команда знают, насколько он хорош, и воспримут этот поединок всерьез. К тому же Джошуа с каждым днем прогрессирует. Я вижу его улучшения. Энтони стал более зрелым, он не надеется только на мощь", - сказал Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усика и Джошуа запланирован на 25 сентября и должен пройти в Великобритании. Стороны пока не подписали контракт на бой.

Фото Фото INC-News