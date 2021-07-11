Названы симптомы инсульта, которые возникают за 10 лет до болезни

У пациентов с инсультом за много лет до его развития когнитивные способности начинают снижаться быстрее, чем у других людей. Это свидетельствует, что повреждения головного мозга накапливаются.

Об этом сообщает 24 Канал.

Снижение когнитивных способностей и ухудшение возможности выполнять рутинные ежедневные действия часто появляются после инсульта. Они - следствие физиологических изменений, связанных с этой болезнью. Новое исследование показывает, что историю нарушения когнитивного здоровья инсультных пациентов можно отследить на многие годы раньше.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые наблюдали за 14 712 участниками, которые были старше 45 лет, в среднем в течение 12,5 года. Их когнитивные способности периодически проверяли с помощью различных тестов. Они включали определение состояния памяти, скорости речи, скорости реакции, координации движений рук.

Также авторы исследования оценили, как хорошо справляются участники с ежедневными делами: стиркой, уборкой, одеванием, приемом пищи, а также насколько хорошо они следят за своими финансовыми делами.

Изменения заметны за 10 лет до инсульта

Ученые обнаружили, что у людей, у которых при наблюдении развился инсульт, еще за 10 лет до него показатели когнитивного здоровья определенно отличались от показателей людей, у которых инсульта не было.

- Наиболее ранними были изменения в показателях теста Струпа. Их снижение начинало наблюдаться за 10 лет до инсульта, оно становилось совершенно очевидным за 6 лет. Этот тест основан на феномене задержки реакции на слова, которые написаны в тексте другим цветом. С его помощью оценивают когнитивную гибкость.

- Явные ранние изменения наблюдались и при использовании короткой шкалы оценки психического статуса (за 8 лет до инсульта).

- Различия в том, как люди справляются с различными рутинными делами оказывались не так рано - примерно за два - три года до инсульта.

Большая часть людей, у которых развился инсульт, были женщинами (60%). Снижение когнитивных способностей ученые чаще наблюдали у носителей гена APOE (считается, что он играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера) и людей с низким уровнем образования.

Когнитивные отклонения за много лет до инсульта свидетельствуют о том, что повреждения головного мозга перед этим событием накапливаются в течение длительного времени. К таким повреждениям относятся поражение мелких сосудов мозга, дегенерация нервной ткани и воспаление, - отметили ученые.