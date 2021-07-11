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Турецкие ученые назвали эффективность вакцины CoronaVac

  16   0 11.07.2021, 03:05 | Новости, Общество
Турецкие ученые назвали эффективность вакцины CoronaVac

Среди привитых не зафиксировали ни одного случая смерти от осложнений коронавируса, а побочные реакции после вакцинации были мягкими.

COVID-вакцина CoronaVac эффективна в 83,5% случаев. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты третьей фазы испытаний, проведенные в Турции, сообщает Hurriyet Daily News.

В третьей фазе испытаний приняли участие более 10 тысяч волонтеров 18-59 лет, а также 24 исследовательских центра в Турции.

В рамках испытаний  6650 участников получили две дозы настоящей вакцины с интервалом 14 дней и 3 568 получили плацебо. Прививки сделали в период с 14 сентября 2020 по 5 января 2021 года.

Эффективность рассчитывали по количеству подтвержденных ПЦР-тестом случаев заболевания с симптомами более чем через 14 дней после второй дозы вакцины.

При этом среди привитых волонтеров не зафиксировали ни одного случая смерти от осложнений коронавируса. В то же время побочные реакции в основном были мягкими, чаще всего - чувство усталости и боли в месте укола.

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