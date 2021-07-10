Коваленко переберется в "Эмполи"

Украинец усилит новичка Серии А.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Виктор Коваленко сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, услугами 25-летнего игрока интересуется "Эмполи".

Итальянский клуб совершит сделку в ближайшее время, однако не уточняется, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Ковалено перешел в "Аталанту" зимой, однако за вторую часть сезон он сыграл лишь три минуты. Отметим, "Эмполи" выиграл Серию Б, заняв первое место. Сейчас клуб ищет усиления, чтобы достойно выступить в Серии А.

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