Миколенко попал в сферу интересов "Ромы", - источник

Римляне хотят усилить линию защиты украинским футболистом.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в очередной раз попал в трансферные новости итальянских СМИ.

Так, журналист Флавио Тассоти в своем Twitter-аккаунте утверждает, что 22-летний украинец попал в сферу интересов римской "Ромы", которую с нового сезона будет возглавлять известный португальский тренер Жозе Моуринью.

При этом источник отмечает, что совершить сделку будет весьма непросто, так как "Динамо" требует весьма высокую сумму, и, кроме того, другие клубы также заинтересованы в трансфере левого защитника.

Отметим, что "Рома" в срочном порядке ищет нового защитника на левый фланг из-за потери Леонардо Спинаццолы, который получил разрыв ахилла на Евро-2020 и выбыл как минимум на полгода.

В минувшем сезоне Миколенко отыграл 36 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.

Фото Football.ua