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Глава Пентагона: Россия и Китай пытаются подорвать стабильность и порядок в мире

  7   0 10.07.2021, 10:34 | Новости, Мир
Глава Пентагона: Россия и Китай пытаются подорвать стабильность и порядок в мире

США будут продолжать консультироваться с Францией по поводу вызовов со стороны России в Европе и других регионах. Также угрозу представляет действия Китая.

Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне главы Минобороны США Ллойда Остина и министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли.

В сообщении говорится, что вызовы со стороны РФ в Европе и в других частях вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа.

"Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", - отмечается в заявлении.

Министры также затронули тему вызова со стороны Китая.

"Сегодня некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", - приводит военное ведомство слова Остина.

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