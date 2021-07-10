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Почему в Украине недопустимо поднимать тарифы до европейских – экономист

  14   0 10.07.2021, 09:35 | Новости, Экономика
Почему в Украине недопустимо поднимать тарифы до европейских – экономист

В Украине происходит самая настоящая шоковая терапия, а 144 реформы можно сравнить со светошумовыми гранатами, которые разрываются вокруг нас и дезориентируют…

Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что нам необходимо отказаться от иллюзий по поводу того, что все должно быть «как в Европе».

Об этом говорится в его сообщении в Facebook, информирует UAINFO.org.

Дело в том, что энергетический комплекс Украины, в отличие от большинства европейских стран, формировался за народные деньги, а не на средства, выделенные частным бизнесом.

«При строительстве ГЭС, ТЭС, АЭС использовался труд рабочих и деньги из бюджета, который наполнялся общими усилиями.

А уже потом поменялась система, появились бизнесмены, которые, будем говорить прямо, приобрели стратегические объекты за цену, намного более низкую от их реальной стоимости.

Что сделали частники?

В основном это «зеленая» энергия, остальное по праву принадлежит народу.

Поэтому в Украине те же принципы, что и в Европе, поднимать тарифы до европейских, недопустимо, у нас совершенно другая ситуация», – отмечает эксперт.

Как считает Кущ, в Украине происходит самая настоящая шоковая терапия, а 144 реформы можно сравнить со светошумовыми гранатами, которые разрываются вокруг нас и дезориентируют.

По его словам, смысл слова «реформа» у нас искажен до неузнаваемости, ведь реформы – это система действий, после которых гражданам становится лучше.

В Украине же после них становится только хуже, это не создание нового социального блага, а процесс десоциализации страны, в результате которого все больше граждан уезжают за границу.

«Наше министерство энергетики вполне может претендовать на Шнобелевскую премию, поскольку повышением тарифов и отменой льготной цены на первые 100 киловатт ударило по самым социально незащищенным слоям населения.

По пенсионерам, которые на своих люстрах выкручивают 3 из 4-х лампочек, чтобы меньше расходовалось электричество.

При этом никто не додумался поднять тариф для тех, кто потребляет много электроэнергии – например для тех, кто отапливает в своих особняках под Киевом сауны, бассейны, соляные пещеры», – подчеркивает Кущ.

«Нам нужен социальный энерготариф, который был бы ниже себестоимости.

И просто необходима национальная промышленная политика, четко разработанная система, позволяющая защищать интересы потребителей.

Если частный бизнес хочет продавать электроэнергию по себестоимости или выше, пусть тогда построит энергоблоки, станции и другие объекты ТЭК.

На мой взгляд, нам нужно ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов», – резюмировал Алексей Кущ.

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