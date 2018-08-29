Путин будет лишь дразнить Украину: реальная военная операция – кишка тонка, – российский политолог

Президент России Владимир Путин не решится в ближайшее время открыто напасть на Украину.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на телеканале «Украина 24», информирует UAINFO.org.

«Думаю, что реально с каждым годом возможность напасть на Украину «по-взрослому», с применением военных операций, танков, самолетов испаряется.

Путин — человек очень осторожный, когда касается дела относительно его безопасности.

И он понимает, что и Украина не та, среди военных влияние Лубянки с треском упало, украинская армия стала другая, вооружение стало другим, население стало другим, отчетливо антироссийским.

Если только совсем-совсем будет плохо, и с ментальными особенностями нашей главной головы, он может решиться на такой отчаянный шаг», — сказал он.

По мнению политолога, Кремль будет постоянно дразнить Украину.

«Эта война не будет ни маленькой, ни победоносной, к ней подключатся Европа, США.

Воевать они не будут, но оружием снабжать – безусловно.

Другой вопрос, что это для него больная тема, в пропагандистском пространстве все время будет кураж, разговоры о том, что Украина недогосударство, дразнить будет. Реальная военная операция – кишка тонка.

Но даже если это 1% из 100%, у Украины должен быть готов жесткий ответ», — отметил он.