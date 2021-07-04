В Польше погиб украинский рабочий

О трагедии проинформировали Государственную инспекцию труда, дело находится под контролем местной прокуратуры.

В Польше во время работ на железнодорожном мосту погиб 39-летний гражданин Украины, которого придавило гидравлическим домкратом, сообщает TVP.INFO.

Трагедия произошла 3 июня в населенном городке Вронки Великопольского воеводства.

"Свидетелей опрашивают. По предварительным оценкам, произошла авария", - заявила пресс-секретарь полиции в городе Шамотулы Сандра Худа.

По ее словам, полицейские устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Об этом случае проинформировали Государственную инспекцию труда, дело находится под контролем местной прокуратуры.

korrespondent.net