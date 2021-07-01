Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:06

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

19:05

В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

18:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

17:05

Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

16:00

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

14:58

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

12:00

На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

11:00

Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

10:01

Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

09:30

З 1 липня перерахують пенсії: хто з українців не отримає доплату

09:00

У Зеленского допустили размещение на территории Украины военных баз НАТО

08:01

Россия нанесет удар по Украине с моря уже этим летом – польские СМИ

23:59

"Вирус вышел из-под контроля": от Йоханнесбурга до Джакарты Дельта-штамм сеет хаос – The Telegraph

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

  11   0 01.07.2021, 16:00 | Новости, Культура
Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса (США) отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирс лишить права на опекунство ее отца - Джейми Спирса. Таким образом артистка признана "неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять ненадлежащему влиянию или мошенничеству". Однако Спирс может подавать дальнейшие прошения.

Следующее слушание по делу назначено на 14 июля. Не исключено, что певица продолжит борьбу. Об этом сообщает издание Variety.

Решение было принято после того, как Бритни явился в суд в прошлую среду, чтобы подать свое заявление. Знаменитость публично призналась в том, что подвергалась эксплуатации и "издевательствам" со стороны отца.

Отметим, что опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения.

Обозреватель

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (15)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]