"Віримо в них і вболіваємо". Зеленський поспілкувався з футболістами української збірної напередодні матчу зі Швецією. ФОТО

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з українськими футболістам напередодні матчу зі збірною Швеції. Гратимуть в 1/8 фіналу Євро-2020/21.

"Мав приємну розмову - зателефонував хлопцям із нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і вболіваємо. Привітав із днем народження Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 мільйонів українців", - написав у Facebook Зеленський, повідомляє UAINFO.org.

Матч відбудеться сьогодні в Глазго, на стадіоні "Гемпден Парк". Початок гри - о 22:00.

Транслюватимуть гру на загальнодоступному телеканалі "Україна" й на профільному "Футбол 1". Крім того, матч буде доступний в інтернеті на платформах MEGOGO, Oll.tv, "Київстар ТБ", Vodafone TV, "Воля ТБ" тощо.

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