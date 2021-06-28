Яремчук может перебраться в "Арсенал"

Украинец попал в сферу интереса английского клуба.

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук может сменить клубную в летнее трансферное окно.

Как сообщает Voetbal Belgie, украинский форвард заинтересовал лондонский "Арсенал". "Канониры" верят, что футболист сможет усилить линию атаки команды.

Руководство "Арсенала" готовы заплатить за Яремчука около 20-25 миллионов евро.

Отмечается, что "Гент" готов принять предложение англичан, которое соответствует их запрашиваемой суммы. Бельгийцы уже начали поиски нового нападающего, а одним из кандидатов на замену является форвард Фенербахче Мбвана Саматта.

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