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Польша начала укладку трубопровода Baltic Pipe

  9   0 28.06.2021, 16:37 | Новости, Мир
Польша начала укладку трубопровода Baltic Pipe

Польские газовики планируют уложить 275 километров труб газопровода по дну Балтийского моря до конца года.

Польская госкомпания Gaz-System объявила в понедельник, 28 июня, о начале прокладки морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря. 

"27 июня Castorone - одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, - начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм.

Отмечается, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.

"Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале июня Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe.

Напомним, 4 мая 2020 года в Польше дали старт строительству Baltic Pipe. Об этом объявил по национальному ТВ президент страны Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в итоге газ сможет получать и Украина.

Проект Baltic Pipe предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство Польша планировала до 1 октября 2022 года.

Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд евро, из которых почти 267 млн составляют средства Еврокомиссии.

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