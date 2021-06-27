Морозюк ушел из "Ризеспора"

У украинского защитника истек срок контракта.

"Ризеспор" объявил об уходе из команды украинского защитника Николая Морозюка.

Стороны решили не продлевать контракт, который истекал нынешним летом.

"Мы хотели бы поблагодарить Николая Морозюка за его преданность нашему клубу и пожелать ему успехов в дальнейшей футбольной карьере", - говорится в заявлении "Ризеспора".

Украинец выступал в составе клуба после перехода из "Динамо" в начале 2019 года. За это время он провел за команду 72 матча в чемпионате Турции и отдал шесть ассистов.

По итогам минувшего розыгрыша местной Суперлиги "Ризеспор" занял 13-е место в турнирной таблице.

isport.ua

Фото Football.ua