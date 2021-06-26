"Монако" нацелился на трансфер голкипера "Баварии"

Стороны договорились о двухлетней аренде перспективного вратаря.

Голкипер мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель продолжит карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний немец близок к переходу в "Монако".

В ближайшее время Нюбель пройдет медицинское обследование, после которого подпишет арендное соглашение с монегасками. Голкипер будет выступать за "Монако" до лета 2023 года, а затем вернется в стан "Баварии".

Напомним, Нюбель перешел в мюнхенскую команду на правах свободного агента в 2020 году. В сезоне-2020/21 голкипер провел четыре матча и пропустил четыре гола.

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