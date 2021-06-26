В Украине 756 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки выявили 756 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек.

Протестировали за вчера методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек, выздоровели 2 161 972 лица, а умерли 52 269 пациентов.