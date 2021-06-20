Вальверде может возглавить "Тоттенхэм"

57-летний специалист попал в список кандидатов "шпор".
"Тоттенхэм" продолжает поиски нового главного тренера после срыва переговоров с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "шпоры" заинтересовались кандидатурой Эрнесто Вальверде.
Отмечается, что переговоры с Вальверде находятся на начальной стадии.
57-летний испанец нигде не работал после ухода из "Барселона" в январе 2020 года.
Также в списке кандидатов клуба находятся экс-наставник "Шальке" Ральф Рангник и главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг.
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