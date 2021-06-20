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В Германии около 8 тысяч байкеров протестовали против ограничений шума

  3   0 20.06.2021, 09:35 | Новости, Мир
В Германии около 8 тысяч байкеров протестовали против ограничений шума

В Германии около 8 тысяч мотоциклистов приняли участие в протесте против намерения властей ограничить уровень шума в общественных местах. Инициатором акции выступил мотоклуб Backbone MC Germany

Об этом сообщает DW.

Акция состоялась в Нижней Саксонии. Недовольство мотоциклистов вызвала новая инициатива бундесрата, согласно которому уровень шума на всех новых мотоциклах должен быть не выше 80 децибел.

Кроме того, власти предлагают увеличить штрафы за технические манипуляции с двигателями и упростить возможность вводить на региональном уровне запрет на мотопоездки в выходные и праздничные дни.

В акции протеста приняли участие около 8 тысяч человек. Правоохранители добавляют, что акция прошла мирно.

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