США отправили на Тайвань 2,5 млн доз COVID-вакцины

Лидер островного государства Цай Инвэнь уже поблагодарила Америку за этот "трогательный жест дружбы".

Власти США отправили на остров Тайвань 2,5 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в Twitter.

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 млн доз вакцины отправляются на Тайвань", - написал он.

В свою очередь лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот "трогательный жест дружбы".

"Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев", - отметила она.