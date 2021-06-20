Майк Тайсон сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

Боксер не верит в конкурентный поединок.

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Майк Тайсон считает, что американец не сможет навязать борьбу "Цыганскому королю" в бою.

"Уайлдер и Фьюри зарабатывают деньги. У Деонтея нет причин грустить, ему не на что жаловаться. Он провел отличный бой, но я думаю, что Фьюри его просчитал тогда. Случится может все что угодно, ведь Уайлдер обладает тяжелым ударом".

"У них одинаковые размеры, но Тайсон намного тяжелее. Думаю, мы увидим то же, что и в прошлом бою, однако люди хотят увидеть этот поединок", - сказал Майк Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin.

Напомним, третий бой Фьюри - Уайлдер пройдет 24 июля в Лас-Вегасе. Первый поединок между соперниками завершился вничью, а во втором Тайсон нокаутировал американца.

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