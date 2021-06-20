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Названы способы снизить давление с помощью питания

  8   0 20.06.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы способы снизить давление с помощью питания

Важен контроль минерального состава пищи.

Диетолог Светлана Фус рассказала, как здоровое питание способно помочь нашему организму поддерживать давление на должном уровне и избежать серьезных осложнений, передает ТСН.

Существует немало лекарств, позволяющих держать артериальное давление под контролем. Но не менее важно и то, как человек питается. Чтобы лечение давало максимальный эффект, обязательно нужна коррекция рациона. Именно этой важной теме сегодня посвящена эта статья.

Рекомендации по питанию во время повышенного давления достаточно просты. И если их выполнять, это не только поддержит давление на должном уровне, но и поможет избежать серьезных осложнений.

Одно из основных требований к питанию - контроль минерального состава пищи. Для этого важно придерживаться трех правил:

1. Меньше натрия. Поваренной соли не более 5 г в день (до 1 чайной ложки без верха). Важно понимать, что это не только та соль, которую вы сами добавляете при готовке или во время еды. Сюда входит и соль, которая уже содержится в готовых продуктах.

2. Больше калия. В рацион должны входить продукты богатые калием (3-4 г в день калия)

3. Больше магния. Употреблять продукты с высоким содержанием магния (400 мг в день магния).

В наше время взрослый человек потребляет поваренной соли в 4-6 раз больше физиологической потребности. В случае избытка соли в рационе нарушается водно-солевой баланс и повышается кровяное давление.

Доказано: если уменьшить соль до 5 г в сутки в питании, то артериальное давление снижается на 10 мм рт. ст. Такой же эффект, как от приема некоторых препаратов от гипертонии. Ограничить соль и контролировать ее потребление нужно людям не только с высоким артериальным давлением, но также в случае сахарного диабета и болезнях почек.

Избыток соли в пище нарушает нормальное соотношение калия/натрия. А калий нужен организму: он поддерживает в норме кровяное давление, нормализует мочевыделительную систему, регулирует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс внутри и вне клеток, участвует в передаче нервных импульсов. Калий предотвращает неблагоприятном натрия (соли) на сосуды.

Магний в свою очередь координирует сердечный ритм, поддерживает в нормальном состоянии нервную систему и мышцы сердца, нормализует кровяное давление.

Как же придерживаться этих правил?

СОКРАТИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ

Исключите прежде всего пересоленные продукты - чипсы, консервированные продукты, соленые орешки, соевый соус, копчености, колбасы.

Используйте приправы без соли - травы и специи - лимон, зелень, чеснок, лук, хрен, перец, базилик, куркуму. Тогда ваша еда не будет казаться пресной.

Большинство продуктов растительного происхождения содержит меньше соли, чем продукты животного происхождения. Поэтому советую, чтобы 2/3 вашего рациона состоял из растительной пищи, а 1/3 - из продуктов животного происхождения. Также многие соли в кулинарных продуктах и продуктах длительного срока хранения.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ УВЕЛИЧАТ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛИЯ

Много калия содержится в овощах, крупах, бобовых, орехах, ягодах и фруктах. 2-3 порции овощей (около 450 г в день в сыром и приготовленном виде), 1 порция ягод и фруктов (около 200 г), 2 порции (примерно 250 г в приготовленном виде) каш, бобовых, небольшая горсть орехов обеспечат необходимым количеством калия на сутки. Достаточно много калия в картофеле, особенно в отварном или печенном в «мундирах» (550 мг на 100 г).

В сухофруктах калия, хотя и много, но в то же время слишком много глюкозы, а ее избыток вреден для сосудов. Поэтому не злоупотребляйте сухофруктами. Достаточно 20-30 г сухофруктов в день. Из них можно делать компоты или настои без добавления сахара и употреблять 1-2 раза в день.

Свой вклад в обеспечение калием делают и продукты животного происхождения. Особенно кисломолочные продукты, которые к тому же, содержат очень мало натрия. Рекомендую 1-2 порции кисломолочных продуктов в день.

ПРОДУКТЫ БОГАТЫЕ МАГНИЕМ

Магний есть практически во всех продуктах питания. Но существенное его количество содержится в цельных крупах, бобовых, орехах и семечках, морской капусте. Включайте эти продукты регулярно в свой рацион питания. Важно понимать, что только разнообразие в питании и адекватное количество пищи может обеспечить этими минералами организм.

Еще есть важный факт. Как правило, гипертония развивается у людей с избыточным весом и ожирением. Если избавиться от лишних кило и нормализовать вес снижается и артериальное давление.

Безусловно, важно есть в меру, а не только правильно пользоваться продуктами. Переедание, как и плохая пища наносят вред организму. Здоровое питание не может быть краткосрочным способом решить ту или иную проблему и проводиться курсами, оно должно оставаться таким всегда!

 

 

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