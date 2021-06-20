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Полиция в Сумах задержала группу грабителей

  3   0 20.06.2021, 03:05 | Новости, Происшествия
Полиция в Сумах задержала группу грабителей

В Сумах полиция меньше чем за сутки разыскала и задержала группу злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение и ограбление 26-летней жительницы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, женщина обратилась в полицию по факту нападения вооруженных пистолетом троих мужчин и ограбления на сумму 70 тыс. грн.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, меньше чем за сутки, оперативники установили лиц, причастных к совершению преступления. ... уже через несколько часов задержали их", - комментирует заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Валерий Строкач.

По его словам, задержаны 33-ти, 34-ры и 38-ми летние жители города Ворожба Сумского района. "В ходе обысков у них изъяты вещественные доказательства, среди которых: деньги, оружие, пакеты с наркотическим веществом, внешне похожей на амфетамин и марихуана. Все изъятое направлено на экспертизу», - рассказал Строкач.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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