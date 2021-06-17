Ні зради, ні перемоги. Геополітична шахова партія між США та РФ тільки починається – Віктор Таран

"Короткі підсумки саміту Байден-Путін. Щоб оцінити результати переговорів звірмо, які питання сторони планували обговорити, що обговорили із запланованого і до чого домовились", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

Перед самітом сторони оголосили, що планують обговорити наступні теми:

- глобальні виклики, кібербезпеку, ядерне роззброєння, права людини та регіональні точки конфлікту

- також мали обговорити можливу співпрацю проти Китаю.

Але в офіційному порядку денного цього пункту не було.

Попередньо домовились:

1. США та Росія співпрацюватимуть у вирішенні трьох глобальних викликів ядерне роззброєння, кліматичні виклики та кібербезпека.

Останній пункт надзвичайно важливий для США у світлі останніх кібератак проти них Росії.

Байден прямо звинуватив Росію в кібератаках на США, на що Путін кивнув головою на знак згоди.

Був цікавий момент. Байден переслав Путіну перелік з 16 інфраструктурних об'єктів.

І одразу оголосив, якщо на них буде здійснена атака ми вважатимемо винними у цьому "мишебратів". Сильний хід на випередження.

2. Розпочати переговори по Арктиці. Сторони давно хотіли перерозподілити зони впливу.

3. Посли обох країн повернуться відповідно до Москви та Вашингтону. Але не більше.

4. Росія та США обговорять можливість обмін арештованими шпигунами. Попередня схема - два на два.

5. Україна важливий приз для обох сторін. Тому кожний сказав про Україну те що вважав за потрібне.

Висновки обох президентів по Україні - різнились між собою. Що логічно.

Обговорили Афганістан, Сирію, Іран, Білорусь та низку інших країн. Ну тому що треба було обговорити. По факту - жодної конкретики. Лише позначили свої червоні лінії - не більше По цьому пункту Путін пояснив, що для докладної розмови часу було мало. Ці питання будуть вирішуватися в ході подальших консультацій.

Тож по факту обговорили майже все що планували й - ні до чого конкретного не домовились. Тому не відбулось ні «зради», ні «перемоги». В принципі саме так прогнозували більшість експертів.

Єдине, всі відмітили що Путін після зустрічі був злий, а Байден задоволений і усміхнений. Значить, щось президент США таки собі вторгував чи отримав. Думаю скоро про це дізнаємось.

Що далі? А далі все просто.

Росія та США розігруватимуть свою геополітичну шахову партію, а нам - своє робити.

По-перше, терміново заслати гінців у Білий дім. Їх мета - дізнатись більше про зустріч і зробити все аби зустріч Байдена та ЗЕ відбулась у липні По друге, робити реформу, розбудовувати армію, заключати регіональні військові альянси. Як варіант пробувати заключити договір з Туреччиною та Азербайджаном. Ну і уважно спостерігати за подальшими контактами Росії та США. Їх геополітична шахова партія тільки починається. І головне не стати в ній розмінною фігурою", - констатує політолог.