Роналду нанес удар по капитализации Coca-Cola на 4 млрд долларов. Это фейк! Теперь компания может нанять Месси, чтобы продолжить хайповать – Фурса

"Криштиану Роналду забил 2 гола Венгрии. Это правда. Криштиану Роналду нанес удар по капитализации Кока-Кола на 4 млрд долларов. Это фейк. Но фейки нам нравятся больше всего. Причем это не украинский, это международный фейк. Но в Украине тоже зашел. Что случилось?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

"Криштиану атлет. Невероятный атлет. А еще у него крутой инстаграм. Но главное, что он атлет. И он принципиально против сахара. Это прямо-таки «Анти-милевский». Именно поэтому он до сих пор играет на высшем уровне, а Милевский тусит на высшем уровне, зарабатывая в командах контрабандистов. Но оставим наших баранов и вернемся к Роналду.

Так вот, он атлет и ведет супер здоровый образ жизни. Он против сахара. И всюду этот здоровый образ жизни пропагандирует. Поэтому, когда он увидел, что перед ним на пресс-конференции стоят бутылочки кока-колы, не самого прямо скажем здорового напитка, он их отставил. Спрятал. Убрал.

К вечеру это видео стало вирусным. И в этот же день капитализация Кока-колы снизилась послед длительного периода роста.

Казалось бы, ответ очевидный. Роналду обвалил акции Кока-Колы. Теперь все, кто лайкает его посты в Инстаграмм не будут пить Кока-Колу. Инвесторы и спекулянты испугались.

Ну, во-первых, если для вас Криштиану авторитет, вы и так бы Кока-Колу не пили. Но все дело в другом. Дело в том, что в этот же день, 14 июня, у Кока-Колы был день выплаты дивидендов.

Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них. Вот и все. В итоге чисто техническое событие. Рынок переставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату ждут платежа. Все прочие покупают акции уже без учета дивидендов. А у Кока-Колы все хорошо. У Роналду тоже.

Так происходит всегда на рынке акций. Даже в Украине. Где есть акции. Немного, но есть. И некоторые из них периодически платят дивиденды.

К чему это все? К тому, как легко распространять фейки на темы, в которых мало кто разбирается. И как казалось бы очевидные вещи оказываются просто случайным совпадением.

А Кока-Кола теперь может нанять Месси, чтобы продолжить хайповать", - завершает Фурса.