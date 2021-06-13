Тренер Северной Македонии: Мы можем считаться аутсайдерами, но нас это не беспокоит

Специалист подчеркнул, что команда хорошо подготовилась к стартовому матчу на Евро-2020.

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал предстоящий матч первого тура Евро-2020 против Австрии.

"Мы можем считаться аутсайдерами турнира, но нас это не беспокоит. Наоборот, это дает дополнительную мотивацию. Мы хорошо подготовились, и все игроки с нетерпением ждут матча с австрийцами.

Я не согласен с тем, что у нас оборонительный стиль игры. В пяти матчах, включая два последних товарищеских поединка, мы забили 14 голов, практически по три за игру.

Австрия - качественная команда, и мы с уважением к ним относимся. Мы будем проявлять свое уважение и на поле, но при этом проявлять свои лучшие качества", - приводит слова Ангеловски пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Австрия и Северная Македония сыграют 13 июня в Бухаресте на Арена Националэ. Стартовый свисток - в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что Северная Македония попала в одну группу с Украиной, и во втором туре подопечные Шевченко встретятся именно с этой командой.

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