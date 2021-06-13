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Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС отключила энергоблок

  10   0 13.06.2021, 16:01 | Новости, Экономика
Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС отключила энергоблок

Сегодня утром энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции (АЭС) был отключен от сети и выведен в холодный резерв. Это произошло в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме и согласно регламентным процедурам.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"13 июня 2021 года в 06 часов 02 минуты, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №4 Запорожской АЭС, в соответствии с регламентными процедурами, разгружен, отключен от сети и выведен в "холодный резерв", - говорится в сообщении.

Сейчас в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 890 МВт. На энергоблоке №5 идет 44 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 57 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - заверили в пресс-службе.

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