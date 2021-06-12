Стала известна судьба Марсело в "Реале"

Бразилец продолжит выступать за мадридский клуб.

Многолетний лидер мадридского "Реала" Марсело не сменит клуб в межсезонье.

Как сообщает Marca, 33-летний защитник провел переговоры с руководством "сливочных" на фоне информации о его потенциальный продаже. Боссы "Реала" заверили его, что он останется в команде на следующий сезон.

Руководство мадридского клуба ценит влияние Марсело на развитие команды. Отмечается, что новый главный тренер команды Карло Анчелотти также пожелал сохранить бразильца.

Действующий контракт Марсело с "Реалом" истекает летом следующего года.

Напомним, игрок выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он выиграл 22 трофея в футболке "сливочных".

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