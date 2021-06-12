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В Китае у летучих мышей обнаружены новые виды коронавируса

  25   0 12.06.2021, 17:02 | Новости, Мир
В Китае у летучих мышей обнаружены новые виды коронавируса

Исследователи заявляют, что новые штаммы коронавирусной инфекции могут распространятся на людей.

Китайские ученые обнаружили несколько ранее неизвестных видов коронавируса у летучих мышей. Один из них может быть генетически подобным к SARS-CoV-2. Об этом пишет CNN.

По словам экспертов, новые виды коронавирусной инфекци, найдены у летучих мышей в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, могут распространяться среди людей.

Ученые из Университета Шаньдуна собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года и выяснили, что это 24 новых генома коронавируса из разных видов летучих мышей, а четыре из них сходные с SARS-CoV-2.

Таким образом, эксперты пришли к выводам, что инфекции продолжает распространяться среди этого вида животных.

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