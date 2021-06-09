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Береза: В Офисе президента истерика из-за того, что 54,5% украинцев не хотят, чтоб Зеленский баллотировался на второй срок

  20   0 09.06.2021, 16:03 | Новости, Политика
Береза: В Офисе президента истерика из-за того, что 54,5% украинцев не хотят, чтоб Зеленский баллотировался на второй срок

"В Офисе президента истерика. Из-за информации, что 54,5% украинцев не хотят чтоб Зеленский баллотировался на второй срок. Думают, как объяснить величайшему политику современности по версии Ермака и Мендель почему растет количество тех, кто против его повторного переизбрания и, главное, кого назначить виноватым?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Вроде же все правильно делали. Видосики снимали, позитивных блогеров наплодили, форумы каждую неделю проводят, на которых обещают все и всем. Даже сериал "Санкции РНБО продлили на новый сезон". И ничего не помогает. В общем, там реальная паника.

Я конечно могу подсказать, что нужно, как минимум, посадить трех ближайших друзей Зеленского, которые паразитируют на "Великом крадівництві", но этот вариант президенту не подходит. Если этих посадить, то кто же крымздить будет? Могу подсказать ему, что не надо обещать создать 500 новых рабочих мест за месяц, а надо заниматься экономикой, реформой судебной системы и системно увеличивать инвестиционную привлекательность Украины. Но это нельзя сделать видосиком, а на больше компетентности Банковой не хватает. А ещё, разумно было бы выписать стратегию, которая покажет как, когда и за счёт чего можно поднять качество жизни украинцев, наполнить холодильники и заняться проблемами здравоохранения и образования. Именно заняться решением проблем образования, а не скрымздить из бюджета 7,2 миллиарда гривен на постройке игрушки для Зеленского под названием "Президентский университет". Это уже настолько сложно для Зеленского, что даже не стоит акцентировать на этом внимание. Поэтому в ОП будут идти по проторенной дорожке. Сейчас появится социследование под заказ, которое расскажет, как у Зеленского все хорошо, а у всех остальных все плохо и специально прикормленные блогеры расскажут, как все хорошо у нас теперь, как все было плохо до Зеленского и что у него все равно самый высокий рейтинг. А вишенкой на тортике станет Сергуня Лещенко, который озвучит текст написанный для него Ермаком и Подоляком. Ну и #моносброд на эфирах станет рассказывать, что не все так однозначно.

Значит количество людей, которые против переизбрания Зеленского будет и дальше увеличиваться, а его антирейтинг будет расти. И это абсолютно логичный процесс, на который брехня Зеленского и его прислуги сильно не повлияет. Поэтому уже сейчас надо думать, кто после него. А время летит...", - завершает  Береза.

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